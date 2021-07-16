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تخطيط أولي.. النقل تكشف عن المناطق المستهدفة لإنشاء محور الجزائر-صورة

12:53 م الجمعة 16 يوليه 2021
تخطيط أولي.. النقل تكشف عن المناطق المستهدفة لإنشاء محور الجزائر-صورة

أرشيفية

كتب – أسامة علي:

كشفت وزارة النقل عن المخطط الأولي لمسار محور الجزائر بالمعادي، المخطط إنشاؤه للربط بين منطقة المعادي والعباسية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن التخطيط الأولي للمحور يشمل الآتي:

إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الاوتوستراد .

إزالة التعديات من منطقة التبين إلى حلوان

تنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

و أوضحت وزارة النقل، أن المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المناطق المكتظة بالسكان والتي شهدت تعديات صارخة على حرم السكة الحديد مما يمثل خطورة بالغة على ارواح المواطنين وحركة مسير القطارات التي تعبر هذه المناطق.

أضاف البيان، أن المشروع يهدف إلى المحافظة على حرم السكة الحديد من هذه التعديات، وذلك في إطار مشروع إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في كافة انحاء الجمهورية، مؤكدة أن مسار المحور في مرحلة الدراسة والتخطيط.

و أشارت الوزارة إلى أنه بعد الانتهاء من تخطيطه سيتم إعلان هذا التخطيط والمسار في كل وسائل الاعلام وعلى موقع الوزارة.

وشددت الوزارة على أنه يتعلق بمنطقة المعادي (المسافة من شارع النادي الجديد إلى كوبري طره)، فإنه ليس هناك أي تخطيط لإزالة أي أشجار أو مشاتل بها أو أي تخطيط لتنفيذ أعمال خاصة بالطرق في هذه المسافة، مؤكدة أن كل ما يتم التخطيط له يتمثل في الحفاظ على أملاك حرم السكة الحديد في هذه المنطقة بدراسة نقل بعض المشاتل بعيدا عن حرم السكة الحديد لمسافة تؤمن مسار السكة الحديد فقط، ولن يتم قطع أي شجرة أو إزالة أي مشاتل في هذه المنطقة

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وزارة النقل محور الجزائر المعادي العباسية منطقة التبين

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