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خرافات وبدع.. فتوى الأزهر: تحريم الصيام في عشر ذي الحجة لا يقول به إلا جاهل

11:54 ص الجمعة 16 يوليه 2021
خرافات وبدع.. فتوى الأزهر: تحريم الصيام في عشر ذي الحجة لا يقول به إلا جاهل

الدكتور عباس شومان

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، إن تحريم الصوم في عشر ذي الحجة، لا يقول به إلا جاهل.

وأضاف شومان في تصريحات له، الجمعة:"القول بأن من يحرم بالحج في بيته، وينيب غيره في أعمال الحج تكتب له حجة، كذب وجهل مطبق"، متابعا هذه خرافات وبدع".

وقال المشرف العام على الفتوى بالأزهر الشريف:"صِيامُ يَومِ عَرفةَ أحتسِبُ على اللهِ أنْ يُكفِّرَ السنةَ التي قبْلَه والسَّنةَ التي بعْدَه، فيسن لمن ليس بعرفة صوم يوم الاثنين".

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن يوم الاثنين المقبل الـ 19 من يوليو الجاري، هو موعد الوقوف بعرفة.

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عباس شومان صيام ذي الحجة عشر ذي الحجة وقفة عرفات

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