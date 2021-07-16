بيان من وزارة النقل بشأن إنشاء محور الجزائر: لن يتم قطع أشجار أو إزالة مشاتل

كتب - أسامة علي:

أصدرت وزارة النقل، بيانا حول ما أثير في عدد من وسائل الإعلام حول إنشاء محور الجزائر.

وقالت الوزارة، إن محور الجزائر تم تخطيطه لتحقيق عدد من الأهداف العامة التي تساهم في حل مشاكل الاختناقات المرورية في بعض المناطق علي خط السكة الحديد العباسية/ طره، موضحة أن المناطق المستهدف تنفيذ المحور بها هي المكتظة بالسكان والتي شهدت تعديات صارخة على حرم السكة الحديد، مما يمثل خطورة بالغة على ارواح المواطنين وحركة مسير القطارات التي تعبر هذه المناطق.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى المحافظة على حرم السكة الحديد من هذه التعديات، وذلك في إطار مشروع إزالة التعديات على حرم السكة الحديد في كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن مسار المحور في مرحلة الدراسة والتخطيط.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد الانتهاء من تخطيط محور الجزائر سيتم إعلان هذا التخطيط والمسار في كل وسائل الاعلام وعلى موقع الوزارة، موضحة أن التخطيط الأولي للمحور يشمل إزالة التعديات من منطقة العباسية إلى تقاطع كوبري الحضارات مع الأوتوستراد ومن منطقة التبين إلى حلوان وتنفيذ محور مروري من محور الحضارات إلى شارع النادي الجديد بالمعادي.

وشددت الوزارة على أنه يتعلق بمنطقة المعادي (المسافة من شارع النادي الجديد إلى كوبري طره)، فإنه ليس هناك أي تخطيط لإزالة أي أشجار أو مشاتل بها أو أي تخطيط لتنفيذ أعمال خاصة بالطرق في هذه المسافة، مؤكدة أن كل ما يتم التخطيط له يتمثل في الحفاظ على أملاك حرم السكة الحديد في هذه المنطقة بدراسة نقل بعض المشاتل بعيدا عن حرم السكة الحديد لمسافة تؤمن مسار السكة الحديد فقط، ولن يتم قطع أي شجرة أو إزالة أي مشاتل في هذه المنطقة.

وأهابت وزارة النقل، المواطنين تحري الدقة في الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة في الرأي العام.