حدث ليلاً| 22 رسالة من السيسي بمؤتمر "حياة كريمة".. ومدبولي: نستهدف إنشاء حساب بنكي لكل فلاح

شهدت ليلة الخميس-الجمعة العديد من الأحداث المهمة محليًا وعالميًا، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

وثيقة إطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة" الموقعة من السيسى

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صورة من توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على وثيقة انطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

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بايدن: على روسيا عدم استخدام الطاقة كسلاح ضد جيرانها

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من استخدام الطاقة "كسلاح" أو كوسيلة ضغط ضد جيرانها مثل أوكرانيا.

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بايدن: فيضانات غربي ألمانيا مأساة

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن تعازيه للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضحايا كارثة الفيضانات التي ضربت غربي ألمانيا.

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لبنان.. عودة الهدوء بعد احتجاجات على تراجع الليرة أمام الدولار

عاد الهدوء إلى المناطق التي شهدت احتجاجات وقطع للطرق وأعمال عنف اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت وعدد من المناطق، وقامت الجهات المعنية بإعادة فتح الطرق مرة أخرى بعدما أغلقها المحتجون بصناديق القمامة واشعال النيران فيها.

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قالولي أنت بتحلم.. 22 رسالة من السيسي بمؤتمر "حياة كريمة"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، في العديد من الملفات وكان الملف الأبرز هو أزمة سد النهضة.

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أبوظبي تقيد حركة الجمهور 5 ساعات ابتداء من الإثنين

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة والحد من انتشار فيروس كورونا.

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اخبار التعليم| فتح التقديم للمدارس "ستيم".. وطلاب الثانوية يعلقون على امتحان الجغرافيا

شهدت الساحة التعليمية و المدارس أحداثا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وايضا المعلمين.

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خط أحمر وقلق مشروع.. تصريحات الرئيس السيسي بشأن سد النهضة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، عن أزمة سد النهضة.

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الكاظمي: أمامنا مسؤولية تاريخية لحماية العراق بأن نصل إلى انتخابات حرة ونزيهة

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مساء اليوم الخميس بأن الوطن يحتاج إلى تكاتف الجميع والشعب والقوى السياسية التي تشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بتنافس شريف.

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8 أيام.. تعديل إجازة عيد الأضحى بتوجيهات رئاسية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

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السيسي: مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة

قال الرئيس عبدالفتناح السيسي، إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليميا ودوليا بثوابت راسخة ومستقرة قائمة تعلى الاحترام المتبادل والجنوح للسلام، وإعلان قانون الدولي ومصر أصبحت تملك منن الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا.

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اتفاق قانوني ملزم.. السيسي يطلق دعوة جديدة بشأن أزمة سد النهضة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة للتعايش بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

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بصوا حواليكم.. السيسي للمصريين: "ربنا أكرم وأعز البلد دي وحماها من كل سوء"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله عز وجل حمى الدولة المصرية من أخطار كثير تحيق بها.

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موسكو تدعو لخروج متزامن لكافة القوات والفصائل الأجنبية من ليبيا

أعربت موسكو، عن قلقها إزاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، داعية لخروج متزامن لجميع القوات والفصائل الأجنبية من هناك.

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أول رد من موسكو على تقرير "الجارديان" حول دعم الكرملين لترامب في 2016

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة بريطانية، حول دعم موسكو للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بـ"الهراء"، مؤكدًا أنه ليس له أساس من الصحة.

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الحريري: تمنيت على الرئيس عون دراسة التشكيلة ولم أفرض شروطي

قال رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري في حديث إلى قناة "الجديد" التلفزيونية بعد اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة: "لقد تمنيت على الرئيس ميشال عون دراسة التشكيلة في 24 ساعة، ولم أفرض شروطي، وهم فهموها هكذا".

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بايدن يستقبل مستشارة ألمانيا في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في البيت الأبيض مساء اليوم الخميس.

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مؤتمر حياة كريمة.. مدبولي: نستهدف إنشاء حساب بنكي لكل فلاح

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن مشروع مبادرة "حياة كريمة" يستهدف في مراحله الأخيرة، الشمول المالي لإتاحة كل المعاملات المالية للبنك المركزي، وزيادة تخصيص ماكينات الصرافة الآلي في كل القرى المصرية.

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