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"بينها يوم أسبوعي".. 9 أيام إجازة متصلة للموظفين في عيد الأضحى تبدأ اليوم

09:00 ص الجمعة 16 يوليه 2021
"بينها يوم أسبوعي".. 9 أيام إجازة متصلة للموظفين في عيد الأضحى تبدأ اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تكون إجازة عيد الأضحى من بعد غد السبت الموافق 17 يوليو وحتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وبهذا القرار تكون إجازة عيد الأضحى المبارك 8 أيام متصلة، تبدأ من السبت القادم حتى السبت الأسبوع بعد القادم.

ويضاف إلى أيام الإجازة السابقة يوم آخر وهو اليوم الجمعة الموافق الإجازة الأسبوعية الرسمية في الجهاز الإداري للدولة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووفق القرار، تكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء عيد الأضحى الموظفين

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