وقف الراحات وفرق طوارئ.. الكهرباء تكشف عن استعدادتها لعيد الأضحى المبارك

كتب- محمد صلاح:

أصدر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تعليمات مشددة لجميع رؤساء شركات النقل والإنتاج والتوزيع بضرورة العمل على تأمين وانتظام التيار الكهربائي مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك ، منوها بضرورة الانتهاء من برنامج الصيانة السريعة الذي تم إعداده للاستفادة من انخفاض الاستهلاك لإعادة تأهيل المكونات بالشبكة التي تأثرت بموجة الحرارة الشديدة أو التي تتطلب صيانة سريعة مع وقف جميع المناورات بكافة الشركات على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور أيمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك تنسيقًا مع وزارت الداخلية والتنمية المحلية والأوقاف على ضرورة التكاتف لمواجهة أي سلوكيات أوتصرفات يمارسها بعض المواطنين من خلال قيامهم الحصول على التيار الكهربائى بطرق غير مشروعة بالإضافة للإسراف الكبير فى استهلاك التيار ببعض المساجد من خلال قيام العاملين بعدم فصل أجهزة التكييف طوال اليوم ، مشددا على أنه تواصل مع وزير الأوقاف لإيجاد آلية لحث المواطنين على عدم الإسراف أو اللجوء لسرقة التيار الكهربائى من خلال الخطب في المساجد مع التأكيد أيضا على تعميم مفهوم ترشيد الاستهلاك.

واضاف "حمزه" لمصراوى، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات الكهرباء من نقل وإنتاج وتوزيع؛ تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك الذى يتزامن مع وجود ارتفاع درجات الحرارة ، مشيرا إلى وجود فائض بالشبكة الكهربائية يتعدى الـ12 آلف ميجاوات.

وأشار إلى أنه تم تكليف رؤساء الشركات بضرورة تأمين التغذية الكهربائية، والتنسيق مع مسئولي المحليات والأوقاف لتوفير مكاينات ديزل وطوارئ بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، موضحا أنه سيتم تشكيل فرق من الصيانة تعمل على مدار الـ24 ساعة للاستعانة بهم حالة حدوث أي أعطال فنية طارئة.

وأكد أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ بمختلف المناطق وكذلك ايضا تشكيل حملات ضبطيات قضائية بهدف التصدي لسرقات التيار أو أي اعتداءات على الشبكة والوصلات غير القانونية وجاهزية فرق الصيانة والإصلاح السريع للعمل والانتقال لأي مكان والتنسيق مع قوات الجيش والشرطة لتأمين وحماية منشآت الكهرباء، خاصة محطات التوليد والمحولات وخطوط الجهد العالي والفائق.

وفي سياق متصل، قال رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء المهندس حسام الدين عفيفى، إن الشركة انتهت من كل أعمال الصيانة بكل القطاعات التابعة لها، مؤكدة أن هناك اجتماعا بينها وبين مسئولي الأوقاف والمحليات للتنسيق فيما بينهم لتوفير المولدات الكهربائية تحسبا لأى عطل طارئ .

وأضاف "عفيفى" في تصريحاته لـمصراوى، أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ مستعدة للتدخل عند حدوث أي مشاكل أو شكاوى من المواطنين، مؤكدا تذليل كل العقبات للمشتركين، منوها بأنه سيتم إعداد حملات مفاجئة لضبط سارقي التيار من خلال التنسيق مع شرطة الكهرباء والأحياء.

وقال المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم إلغاء كل الإجازات والراحات لفرق الأعطال وإعادة التيار بكل قطاعات وإدارات الشركة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موضحا أنه توجد ورديات مستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة لوجود غرفة عمليات بالشركة والقطاعات التابعة لها.

وأضاف عبد الحكم في تصريحاته لمصراوى، أنه أصدر تعليمات لكل القطاعات والهندسات التابعة للشركة بمختلف المحافظات أكد فيها على ضرورة إجراء مراجعة للأكشاك والمحولات الكهربائية، بالإضافة لتوفير ماكينات طوارئ يتم الدفع بها حال وجود أي طوائ أو أعطال مفاجئة

وأوضح أنه تم تخصيص غرف عمليات للمتابعة بكل شركة، وغرفة عمليات مركزية في الوزارة؛ لتلقي الشكاوى والتعامل السريع مع الأعطال، كما تم التنبيه على مركز التحكم القومي بتأمين التغذية الكهربائية، وتوفير أطقم الصيانة والتشغيل، لتأمين ومتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة؛ لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة.