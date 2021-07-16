هل استنفذت القاهرة خياراتها السلمية لحل أزمة سد النهضة؟ ..خبيران يجيبان

كتب- أحمد مسعد:

وسط حالة من الترقب والقلق؛ مازال يراقب الجميع أزمة ملف سد النهضة بين مؤيد للمواقف السياسية وبين مطالب بتحرك حاسم، ويتساءل البعض هل استنفذت القاهرة حلولها الدبلوماسية؟.

"مازالت المساعي السلمية مستمرة وقريبًا ستتحرك القاهرة بحلول أخري".. بهذه الكلمات استهل الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر مازلت متمسكة بالحلول السليمة طبقًا لقواعد القانون الدولي، واتفق الجميع علي ضرورة الاستمرار في التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، ولكن القاهرة وجهت بوصلتها للاتحاد الأوروبي "بروكسيل" في محاولة منها للضغط للقبول به كطرف دولي مساعد للاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تسيطر على الاتحاد الأفريقي.

وأضاف "فهمي"، لـ"مصراوي" أن القاهرة تدرك أهمية الحفاظ على منطقة القرن الأفريقي، ودفع خطوات السلام كخيار أساسي يظهر في الخطابات السياسية والإعلامية، لافتًا إلى أن البدائل متاحة وهذا ما تجلى في تصريحات السياسية من الخارجية والري ومن قبلهما الرئيس عبدالفتاح السيسي رأس الدولة المصرية.

وتابع: "زيارة سامح شكري لبروكسيل هي أحد المحاولات لإعادة المفاوضات تحت مظلة دولية، ومازال بعيدًا في الوقت الحالي الحديث عن الوساطة الروسية أو الصينية أو الأمريكية".

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الخيار العسكري ليس بعيد كما يتخيل البعض، ومنذ مناورات حماة النيل أصبح هذا الخيار أقرب من أي وقت مضي، ولكن تحديدًا هذا الاختيار يعود للقيادة السياسية.

ووصل مناوا بيتر قادكوث وزير الري بجنوب السودان إلى القاهرة صباح الخميس، على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها دعم التعاون وآخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، فيما توجه وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي إلي كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في زيارة رسمية، كما التقي سامح شكري برئيس الاتحاد الأوربي ببروكسل أمس.

وقال الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض السابق، إن الحلول السلمية لم تنتهي بعد خصوصًا وأن مجلس الأمن لم يقل كلمته بعد، مشيرًا إلى أن الحرب ليس قرارًا سهل كما يطالب البعض.

وأضاف "سعداوي"، لـ"مصراوي" أن الدول الثلاث مازالوا يتلقوا عروض ومبادرات لحل الأزمة بشكل سلمي ،خصوصًا وأن العالم لا يرغب في حدوث صراع وفي نفس الوقت لا يرغب فى حدوث ضرر لدولتي المصب مصر والسودان.

وتابع: "في حالة استنفاذ كافة الاختيارات قد تلجئ القاهرة والسودان في عمل نوعي".

وأشار إلى أن القاهرة لم تقبل بنقص جزء من حصصها المائية، بأعتباره أمن قومي يؤثر على حياة 100مليون، مضيفًا: أنه يتم ممارسة ضغوط دولية ومن عدد من الدول الأفريقية على الدول الثلاث.