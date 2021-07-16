درجات حرارة ثابتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول وثاني أيام عيد الأضحى

كتب- يوسف عفيفي:

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس أول وثاني أيام "عيد الأضحى المبارك"، 10 و 11 ذي الحجة الموافق 20 و 21 يوليو .2021

وأضاف خبراء الأرصاد، أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد؛ ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضح الخبراء، أن الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى أول يوم العيد الموافق 20 يوليو على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 37 ـ 39، والسواحل الشمالية بين 31 ـ 33، وجنوب سيناء بين 40 ـ 43، وشمال الصعيد بين 40 ـ 42، وجنوب الصعيد بين 45 ـ 46 درجة مئوية.

كما تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى ثاني يوم العيد الموافق 21 يوليو على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 37 ـ 39، والسواحل الشمالية بين 31 ـ 33، وجنوب سيناء بين 40 ـ 43، وشمال الصعيد بين 40 ـ 42، وجنوب الصعيد بين 45 ـ 46 درجة مئوية.

وتابع خبراء الطقس: يتراوح متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى العظمى ليلا بين 82 ـ 73%، وعلى السواحل الشمالية العظمى ليلا 92 ـ 83%، وعلى جنوب سيناء ليلا بين 60 ـ 45%، وعلى شمال الصعيد ليلا بين 55 ـ 40%، وعلى جنوب الصعيد ليلا بين 20 ـ 25%.