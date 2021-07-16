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أبو مازن يستقبل فريق عمل برنامج بيت للكل ويشيد بأداء ومحتوى البرنامج

03:00 ص الجمعة 16 يوليه 2021
أبو مازن يستقبل فريق عمل برنامج بيت للكل ويشيد بأداء ومحتوى البرنامج

كتب- مينا غالي:

استقبل الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية فريق عمل برنامج بيت للكل وذلك خلال قيامهم بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية، حيث أشاد الرئيس أبو مازن ببرنامج بيت للكل مؤكدا أنه أحدث صدى كبيرا لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأى العام العربي بمهنية واحترافية ، كما يعد البرنامح أحد أدواتنا الإعلامية العربية للتصدى للشائعات والأكاذيب المضللة وتجربه ناجحة في التعاون و الإنتاج العربي المشترك.

ويقوم فريق عمل البرنامج بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية لرصد مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني بعيد الأضحى المبارك ، وأيضا فى إطار تقديم المساندة الاعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني.

محمود عباس أبو مازن السلطة الفلسطينية فلسطين

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