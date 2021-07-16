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إنجاز تاريخي.. وزيرة الثقافة تهنيء صناع فيلم ريش بعد فوزه بمهرجان كان

04:00 ص الجمعة 16 يوليه 2021
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كتب- مصراوي:

وجهت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التهنئة لفريق عمل فيلم "ريش" من إخراج عمر الزهيري، لحصوله على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد في الدورة الـ74 من مهرجان كان السينمائي الدولى والذى يعد أحد أهم المحافل العالمية المتخصصة.

وقالت عبدالدايم: "ما حدث يعد إنجاز تاريخي باعتباره أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة فى المشاركة الأولى بهذه المسابقة"، مشيرة إلى المستوى الفني المميز للفيلم، مؤكدة أن الجائزة تعد خطوة جديدة على طريق استعادة الريادة المصرية فى مجال السينما.

فيلم "ريش" سيناريو عمر الزهيرى بمشاركة أحمد عامر ويمزج بين الواقع والفانتازيا حيث يتناول قصة أب يقرر إقامة عيد ميلاد ابنه الأكبر فيحضر ساحراً لتقديم بعض الفقرات المسلية للأطفال وفي إحدى الفقرات يدخل الأب في صندوق خشبي ليتحول إلى دجاجة، ومع محاولة الساحر إعادته مرة أخرى تفشل الخدعة ويبقى الأب في هيئة دجاجة وتحاول الأم استعادة زوجها من خلال رحلة شاقة تجرب فيها كل الحلول.

إيناس عبد الدايم مهرجان كان وزارة الثقافة فيلم ريش

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