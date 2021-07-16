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نقيب المعلمين عقب مشاركته في احتفالية "حياة كريمة": ندعم الجمهورية الجديدة

12:57 ص الجمعة 16 يوليه 2021
نقيب المعلمين عقب مشاركته في احتفالية "حياة كريمة": ندعم الجمهورية الجديدة

خلف الزناتى نقيب المعلمين

كتب- مينا غالي:

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عقب مشاركته فى حفل تدشين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة"، أن الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوجود دولة مدنية حديثة تمتلك القدرات الشاملة التي تبني وتتقدم في مختلف المجالات، تضع وطننا الغالى مصر فى المكانة اللائقة بها وبشعبها العظيم.

وأعلن نقيب المعلمين مساندة كل معلمي مصر، للرئيس عبدالفتاح السيسي والوقوف خلفه، دعمًا ومساندة بالجهد والعمل لرفعة وطننا الغالى وحماية وصون أراضيه وحماية حقوقه، والثقة فى حكمة الرئيس وكل مؤسسات الدولة بحسن إدارة الملفات والقضايا التى تمس الأمن القومى ومنها قضية المياه وسد النهضة الإثيوبي.

وقال نقيب المعلمين، إنه من أهم إنجازات الجمهورية الجديدة، هي مبادرة حياة كريمة التي دشنها الرئيس السيسي، التى حققت تأثير ملحوظ في حياة سكان الريف من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والاقتصادية والسكنية وغيرها من الخدمات.

وأوضح خلف الزناتي، عقب مشاركته في انطلاق فعاليات احتفالية المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة"، أن المشروع يهدف إلى القضاء على الفقر في الريف وتنمية وبناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات للمواطن الريفي بما يتناسب مع المعايير الدولية.

وأشار نقيب المعلمين إلى أن مشروع العاصمة الإدارية يعد مدخل رئيسي للجمهورية الجديدة ، ونقلة غير مسبوقة في التنمية العمرانية في مصر ، مضيفاً أن حجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي لا حصر لها ومازال يقود مصر للأمام.

خلف الزناتى نقيب المعلمين مبادرة حياة كريمة مشروع حياة كريمة

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