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وثيقة إطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة" الموقعة من السيسى

12:50 ص الجمعة 16 يوليه 2021
وثيقة إطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة" الموقعة من السيسى

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، صورة من توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على وثيقة انطلاق مشروع تنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

وجاء فى نص الوثيقة:

"مستعينا بالله.. واثقا فى قدرات وطننا الغالى.. مؤمنا بإرادة شعبنا العظيم فى مواجهة التحديات، ويقينا بأن هذا الشعب يستحق الحياة الكريمة التى تليق بما قدم من تضحيات، وما واجه من تحديات وما تحمل من صعوبات لتظل مصرنا عزيزة أبية.. أعلن انطلاق المشروع القومى لتنمية الرسف المصرى "حياة كريمة" ليكون علامة مضيئة وشنة حسنة فى مسيرة الأمة المصرية.. ودائما بقوة وإرادة شعبها.. ستحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

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الرئيس عبدالفتاح السيسى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية تنمية الريف المصرى مبادرة حياة كريمة

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