نموذج محاكاة لوحدات متابعة مشروعات "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض أحمد أمجد مسئول غرفة العمليات المركزي للمشروع القومي لحياة كريمة، نموذج محاكاة، لغرف رصد ومتابعة جهود مشروعات حياة كريمة، وكشف تفاصيل عمل الغرفة المركزية لمتابعة مشروعات حياة كريمة، والتي تنقسم لـ 4 وحدات رئيسية، أبرزها الرصد الميداني، والتي تتضمن رصد سير العمل بالمشروعات ومتابعة عمليات التنفيذ بالقرى والتصوير، ومتابعة خطط الانتشار والاتصال المباشر بالعناصر من خلال "الفيديو كونفرانس".

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي،

كما أشار إلى أن وحدة المتابعة الإعلامية والرقمية، تتضمن تقييم كل ما يتم تداوله ورصده، وتحقيق التواصل الفعال مع المواطنين من خلال قياس نسب التفاعل والتأثير، بجانب وحدة التحليل والتوثيق، والتي تتضمن توظيف الأعمال لأغراض التقييم والتطوير، وأخيرة وحدة البيانات، والتي يمكن من خلالها متابعة واستعراض كافة المشروعات، وكل أنشطة الغرفة المركزية تتم بالتنسيق الكامل مع غرفة مجلس الوزراء وكافة التنفيذية على مدار الساعة.