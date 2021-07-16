محافظ الجيزة يتابع التجهيزات لبدء التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي المتنقل

كتب- يوسف عفيفي:

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، التجهيزات النهائية لبدء التشغيل التجريبي لسيارات المركز التكنولوجي المتنقل بأحياء الدقي وجنوب الجيزة، كمرحلة أولى لتقديم كافة الخدمات الحكومية التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين بشكل أسرع.

وأكد محافظ الجيزة، أن مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي تفعيلاً لتوجيهات القيادة السياسية ضمن بروتوكول تعاون تم برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بين وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ووزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلى تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وإيصال الخدمات للمناطق التي يصعب إقامة تلك المراكز بها بالأحياء والمراكز، بجانب تقديم خدمات تناسب احتياجات المواطنين وتلائم تطلعاتهم وتوفر الوقت والجهد المبذول للحصول على تلك الخدمات.

وأوضح المحافظ، أن هذه السيارات تعد مركز خدمة متنقل حيث جرى تجهيزها بكل التقنيات الحديثة وربطها تكنولوجيا بالمحافظة وهي خطوة مهمة لتسهيل وتيسير الأمر على المواطنين، مؤكدا أن المحافظة حرصت على بناء قدرات الكوادر البشرية التي ستكون مسئولة عن إدارة المراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتنقلة للتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.

وأضاف أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم وتعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لتطبيق منظومة التحول الرقمي لكونها تعد أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية والتي تأتي ضمن خطة الدولة للإصلاح الإداري وتحسين أداء الهيئات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن المراكز التكنولوجية تعد ثمرة التعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية،موجها الشكر لوزارة التخطيط لما قدمته من دعم فني وتطوير لأداء العاملين بالمنظومة ولوزارة التنمية المحلية لتبنيها خطة متكاملة لتطوير الإدارة المحلية لتحقيق الشفافية والنزاهة وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

شهدت الفعالية هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد.