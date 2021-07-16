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المنظمات غير الحكومية بـ"القومي للمرأة" تعقد اجتماعها الدوري

12:21 ص الجمعة 16 يوليه 2021
المنظمات غير الحكومية بـ"القومي للمرأة" تعقد اجتماعها الدوري

المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

عقدت لجنة المنظمات غير الحكومية، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة وبمشاركة عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

وقال الدكتور نبيل صموئيل، إن الاجتماع ناقش أولويات القضايا المطروحة على أجندة منتدى المنظمات غير الحكومية وهي قضية التعليم والتنمية، مشددًا على أهمية قضية التعليم وعلاقتها بالتنمية خاصة فى ظل الخطة الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة التربية والتعليم فيما يخص الاستخدام التكنولوجي ونظام التعلم عن بعد فى ظل جائحة كورونا والتحديات التي تواجه القضية والتى تتمثل فى البنية التحتية، موضحًا أن أساس العملية التعليمية وبناء العقل النقدي يحتاج إلى تصورات مختلفة وأن التكنولوجيا تعتبر واحدة من أهم الأدوات المستخدمة والتى تتطلب أن يكون لدى الطالب القدرة على استخدامها.

وشدد صموئيل، على أهمية إيجاد التواصل الفعال بين المجتمع المدني ووزارة التربية والتعليم باعتبار أن المجتمع المدني شريك أساسي ، وهناك العديد من جمعيات المجتمع المدني التي ضربت مثال جيد فى المساهمة فى إثراء العملية التعليمية مثل جمعية الصعيد.

وتناول الاجتماع استعراض أجندة المنتدى القادم والتى تتضمن أيضاً جلسة عن العلاقة القائمة بين التربية والتنمية، وكيف يمكن خلق علاقة تفاعلية بينهما لتحقيق تقدم المجتمع وازدهاره.​

المجلس القومي للمرأة الدكتور نبيل صموئيل لجنة المنظمات غير الحكومية

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