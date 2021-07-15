فنانون وإعلاميون​ ورجال أعمال.. من هم سفراء مبادرة حياة كريمة؟

كتب- يوسف عفيفي:

عرضت احتفالية مبادرة حياة كريمة سفراء المبادرة، وجاء من بينهم فنانين ورؤساء أحزاب وإعلاميين وغيرهم.

ومن بين سفراء المبادرة الفنان أحمد حلمي، والفنانة إسعاد يونس، والفنان ماجد الكدواني، والمخرج شريف عرفة، والفنانة يسرا، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، والمخرج محمد ياسين، والفنانة منى زكي، والإعلامي أحمد فايق، وغادة مكاوي مسئولة العلاقات الحكومية في اليونسيف، والمهندس هاني عازر، والمخرج مروان حامد.

كما ضمت القائمة الفنان محمد هنيدي، والفنان محمد ممدوح، والفنان محمد فرج، والفنانة نيللي كريم، والمخرج تامر، والفنان أمير كرارة، والفنان سيد رجب، والكاتب أحمد مراد، والإعلامي محمد علي خير، والإعلامية لميس الحديدي، والملحن عمرو مصطفى، ورجل الأعمال ياسين منصور، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وضمت القائمة أيضا هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى ورجل الأعمال نجيب ساويرس ورجل الأعمال محمد حلاوة ورجل الأعمال حسن علام، ورجال الأعمال محمود الجمال، وصافى وهبة رئيس مجلس إدارة مجموعة الصافى، ورجل الأعمال توفيق دياب، ومحمد المرشدى رجل الأعمال، وأنيسة حسونة مدير تنفيذى مستشفى الناس، والمفكر السياسى ثروت الخرباوى، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وجلال هريدى وأشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوى، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، ووليد دعبس رئيس حزب مصر الحديثة، والإعلامى محمد مصطفى شردى الإعلامية عزة مصطفى، ومصطفى زمزم ومصعب أمين ممثل حزب النور، وأميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبهاء أبو شقة، وحازم إمام ، وعماد متعب، وشيماء أبو الخير، والإعلامى أحمد سلامة، ورانيا علوانى، وفريدة الديبانى، وسارة البطوطي، هبة السويسي رئيس جمعية أهل مصر.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون كافة طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في ستاد القاهرة الدولي.

وذكرت مؤسسة (حياة كريمة) في بيان، أن أجندة المؤتمر تشهد عددا من المشاركات الهامة لإبراز قصة كفاح ونجاح (حياة كريمة)، وبداياتها وما حققته حتى الآن بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على العديد من الفقرات الفنية والإنسانية المتنوعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى (حياة كريمة) لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها بملف التنمية المستدامة، كما تهدف للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجًا في القرى والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4 آلاف و658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه.

وتسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة، وبنية تحتية، وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة؛ لضمان استدامة التنمية بالقرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهداف المبادرة في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا بالقري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

ويقدم مصراوي تغطية خاصة للاحتفالية من خلال الروابط التالية:

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