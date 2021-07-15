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جهاز القاهرة الجديدة: حملات مكبرة لضبط "التوك توك" وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

06:45 م الخميس 15 يوليه 2021
جهاز القاهرة الجديدة: حملات مكبرة لضبط "التوك توك" وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين

المهندس أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملات مكبرة بالتعاون مع القيادات الشرطية ومباحث "التعمير" بالتجمعات (الأول – الثالث – الخامس)، للقضاء على ظاهرة مركبات "التوك توك" و"تروسيكلات" النباشين، وكذا إزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه تم شن حملة لإزالة جميع الإشغالات والأكشاك والمخالفات على جانبي الطرق الرئيسية بالمحلية الثامنة (إسكان الزلزال)، بالتزامن مع بدء أعمال توسعة الطرق والتشجير بمنطقة التجمع الثالث، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم تتفيذ حملة بمعرفة إدارة الأمن بالتجمع الأول للقضاء على ظاهرة مركبات "التوك توك" وتروسيكلات النباشين بالتجمع الأول، وأسفرت عن التحفظ على 5 مركبات "توك توك"، و5 تروسيكلات نباشين بجهاز المدينة، تحت إشراف المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول.

وقال المهندس أمين غنيم: تم شن حملة على شارع التسعين الشمالي والجنوبي ومنطقة الامتداد لإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين، وذلك بمشاركة إدارة الأمن بقيادة العميد مهندس هشام مهدي، وإدارتي التنمية ورؤساء الأحياء وبإشراف مباشر من المهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد والمهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه جارٍ إعادة تأهيل الوحدات المسحوبة لمخالفة النشاط من سكني لتجاري بالحي الثالث بالتجمع الخامس، وإعادة الوحدات السكنية لأصلها مرة أخرى بإزالة الأبواب الصاج وتشطيبها بنفس لون واجهة العمارات، وذلك حفاظاً على المظهر العام للحي.​

المهندس أمين غنيم التوك توك إزالة الإشغالات الباعة الجائلين جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة

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