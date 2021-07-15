الزراعة: معهد التناسليات الحيوانية ينظم قوافل بيطرية مجانية في القرى الأكثر احتياجا بالفيوم

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات، أن المعهد بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتنظيم قافلة بيطرية مجانية وبتمويل من الـ ADP إلى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم وبمراكز الفيوم وطامية وأبشواي وسنورس ويوسف الصديق وإطسا في الفترة من 10 لـ 15 يوليو 2021.

وقد قام فريق القافلة بعلاج وفحص 3871 حيوانا منهم 1055 حيوانا تم فحصها وعلاجها تناسليا وعلاج الأمراض الباطنية والطفيليات الداخلية ورش الحيوانات وإجراء 19 عملية جراحية متنوعة.

وأضاف حسن، في بيان له، الخميس، أنه تم تدريب 14 طبيبا بيطريا من أبناء المحافظة -حديثي التخرج- على التقنيات الحديثة في مجال التناسليات والتلقيح الاصطناعي وعقد ندوة إرشادية حول تدوير المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوانات وندوة أخرى حول الجديد في استخدام السونار في الفحص التناسلي بالاشتراك مع نقابه البيطريين بالفيوم حضرها 45 طبيبا.