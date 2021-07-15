رئيس النواب: نتطلع لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق مع مجلس الأمة الكويتي
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كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، بمقر المجلس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم.
وفي مستهل اللقاء، رحب جبالي برئيس مجلس الأمة الكويتي ضيفاً عزيزاً على مصر، واصفاً تلك الزيارة بالتاريخية، وتثري العلاقات الراسخة والأخوية بين مصر والكويت متطلعاً لتعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في المحافل الإقليمية والدولية خدمةً للقضايا العربية.
من جانبه، أعرب مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي عن جزيل شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ بدء الزيارة، وقدم التهنئة إلى المستشار حنفي جبالي على توليه رئاسة مجلس النواب، مشيراً إلى أن الدماء المصرية الكويتية امتزجتا تجسيداً للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين واصفاً الدور المصري بالريادي.
وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً أكدا فيه على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصةً على الصعيد البرلماني.
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