الإسكان تحسم موقف شقق التصالح في مخالفات البناء من الاستفادة بالتمويل العقاري

كتب- محمد عبدالناصر ومنال عمر:

أعلن البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء، رسميًا عن شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

ويتساءل راغبي الحصول على قرض التمويل العقاري عن إمكانية استفادة الشقق التى تم تقديم ملفها للتصالح عليها وفقا لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء من قرض التمويل العقاري وبيعها أو شاءها وفقا للمبادرة الجديدة.

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت لمصراوي، أن الوحدات المتقدمة للحصول على تصالح على مخالفات البناء وتم البت في طلب التصالح بالموافقة يمكن أن يتم التعامل عليها وفقا لمبادرة التمويل العقاري الجديدة.

وأوضحت عبدالحميد، أن الحد الأقصى لسعر الوحدة بالنسبة لمحدودي الدخل 350 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم حجز 10%، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفائدة 3 % متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.

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