التموين: معرض "صنع في مصر" بجنوب السودان رؤية استراتيجية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين
كتب- محمد سامي:
وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الشركات الغذائية في دولة جنوب السودان، لتبادل الخبرات في كل المجالات التي تخدم البلدين.
وأكد المصيلحي، وفق بيان، اليوم الخميس، على أن توجيهاته للشركة القابضة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وزيادة التعاون التجاري بينهما في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن تواجد الـ 9 شركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بمعرض "صنع في مصر" سيفتح المجال أمام الصناعات الغذائية وتطويرها وتعظيم الصناعات ومنها صناعة زيوت الطعام والمعلبات والمنظفات والدقيق وغيرها من الصناعات لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها وفتح أفاق لفرص العمل بين البلدين الشقيقين.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد افتتحوا معرض "صنع في مصر" بجوبا بجنوب السودان، وشاركت فيه 9 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وبعد الافتتاح تفقد المصيلحي معرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الذي ضم أغلب الصناعات التي توجد في مصر مثل صناعة "السكر والزيت والمنظفات والمعلبات والدقيق وتعبئة الأرز"، وأكد المصيلحي خلال تفقده للمعرض أن الهدف من التنوع الكبير لمعروضات الشركة القابضة التابعة للتموين، هو نقل الخبرات وزيادة التبادل التجاري، وإقامة مشروعات بين الدولتين وإيجاد فرص استثمارية.
من جانبه أكد أحمد كمال، متحدث الوزارة، أن تلك المعارض بين الدولتين تخلق فرصة كبيرة لتعريف كل دولة بالصناعات التي توجد فيها وتساهم في تبادل الخبرات بين الدولتين.
وأشار كمال، إلى أن معرض "صنع في مصر" الذي شاركت فيه الشركة القابضة من خلال شركاتها التابعة يأتي ضمن توجيه لزيادة التبادل التجاري بين مصر والبلدان الإفريقية.
وأكد كمال، على أن وزارة التموين قد نجحت في إحداث نقلة نوعية لتبادل الخبرات وخلق كيانات اقتصادية مع دول إفريقية أخرى، والدخول معها في شراكة اقتصادية كاصناعة اللحوم والزيوت والكثير من الصناعات الأخرى.
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان