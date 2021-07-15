التموين: معرض "صنع في مصر" بجنوب السودان رؤية استراتيجية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين

كتب- محمد سامي:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع الشركات ‏الغذائية في دولة جنوب السودان، لتبادل الخبرات في كل المجالات التي ‏تخدم البلدين.

وأكد المصيلحي، وفق بيان، اليوم الخميس، على أن توجيهاته للشركة القابضة تأتي في ‏إطار تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وزيادة التعاون التجاري ‏بينهما في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن تواجد الـ 9 شركات التابعة ‏للقابضة للصناعات الغذائية بمعرض "صنع في مصر" سيفتح ‏المجال أمام الصناعات الغذائية وتطويرها وتعظيم الصناعات ومنها صناعة زيوت ‏الطعام والمعلبات والمنظفات والدقيق وغيرها من الصناعات لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتي منها وفتح أفاق لفرص العمل بين البلدين الشقيقين.‏

كان وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، ونيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والمستشار محمد ‏عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد افتتحوا معرض "صنع ‏في مصر" بجوبا بجنوب السودان، وشاركت فيه 9 شركات تابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.

وبعد الافتتاح تفقد ‏المصيلحي معرض الشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية الذي ضم أغلب الصناعات التي توجد في مصر مثل صناعة "السكر والزيت والمنظفات والمعلبات والدقيق وتعبئة الأرز"‏، وأكد المصيلحي خلال تفقده للمعرض أن الهدف من التنوع الكبير ‏لمعروضات الشركة القابضة التابعة للتموين، هو نقل الخبرات وزيادة ‏التبادل التجاري، وإقامة مشروعات بين الدولتين وإيجاد فرص ‏استثمارية.‏

من جانبه أكد أحمد كمال، متحدث الوزارة، أن ‏تلك المعارض بين الدولتين تخلق فرصة كبيرة لتعريف كل دولة ‏بالصناعات التي توجد فيها وتساهم في تبادل الخبرات بين الدولتين.

وأشار كمال، إلى أن معرض "صنع في مصر" الذي شاركت فيه ‏الشركة القابضة من خلال شركاتها التابعة يأتي ضمن توجيه لزيادة ‏التبادل التجاري بين مصر والبلدان الإفريقية.

وأكد كمال، على أن وزارة ‏التموين قد نجحت في إحداث نقلة نوعية لتبادل الخبرات وخلق كيانات ‏اقتصادية مع دول إفريقية أخرى، والدخول معها في شراكة اقتصادية ‏كاصناعة اللحوم والزيوت والكثير من الصناعات الأخرى. ‏