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الانتهاء من تعديل تعاقد 241 موظفا من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار

04:32 م الخميس 15 يوليه 2021
الانتهاء من تعديل تعاقد 241 موظفا من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار

الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآ

كتب- مصراوي:

وقع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم الخميس، العقود الوظيفية الجديدة على الباب الأول أجور لـ 241 من المتعاقدين نقلاً من الباب السادس ممن تضمنتهم موافقتي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية الصادرة نهاية شهر يونيو 2021.

وأوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنه بذلك يكون المجلس قد انتهى تمامًا من ملف تعديل الشكل التعاقدي للمتعاقدين على الباب السادس بالمجلس الأعلى للآثار والبالغ عددهم 4185 متعاقدا.

وفي سياق متصل، تم تسليم مشروع تعيين مؤقتي المجلس الأعلى للآثار ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً إلى الباب الأول أجور بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ والبالغ عددهم 2901 إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تمهيداً لتثبيتهم على درجات مالية دائمة، وفي انتظار موافقة الجهاز حتى يتسنى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

مصطفى وزيري المجلس الأعلى للآثار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة المالية

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