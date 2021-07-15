مطرانا الكنيسة الأسقفية يقدمان التهنئة لـ "علي جمعة" بعيد الأضحى

ختام معرض الكتاب.. الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 250 ألف زائر



كتب- مينا غالي:

قدم الدكتور منير حنا الرئيس الشرفي لأساقفة الكنيسة الأسقفية والدكتور سامى فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الحالي التهنئة للدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بمقر مكتبه.

وأهدى المطرانان للشيخ جمعة كتاب منارة الرجاء الذي يروي سيرة 20 عامًا من مسيرة الكنيسة الأسقفية وإنجازات المطران منير حنا وخدمته فيها حيث تبادلوا الحديث عن الكتاب.

وأشار المطرانان إلى إن فكرة الأضحية مذكورة في الكتاب المقدس والقرآن حيث يروي العهد القديم قصة إبراهيم أبوالأنبياء جميعًا وكيف استجاب له ابنه لكي ينفذ وصية الله وفداه بكبش عظيم.

وقال المطران منير حنا إن صداقة شخصية طويلة تجمعه بالشيخ علي جمعة الذي يمثل روح الإسلام الوسطي الصحيح عبر فتاويه وخدمته في العمل الاجتماعي بجمعية مصر الخير التي تقدم خدمات رائدة للمجتمع.

وأكد المطران سامي فوزي على عمق المحبة والمشاعر الأخوية التي تكنها الكنيسة الأسقفية للدكتور علي جمعة حيث يحل ضيفًا أساسيًا في الكثير من الفعاليات والمناسبات.

من جانبه أعرب الدكتور علي جمعة عن سعادته بزيارة المطرانين متمنيًا استمرار الخدمة الكنسية والتوفيق للمطران سامي ليكمل مسيرة المطران منير حنا في الكنيسة والمجتمع معًا.