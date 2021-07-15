يعذبها باستمرار وفكرت في الانتحار.. قومي المرأة ينجح في حماية سيدة من بطش زوجها بالإسماعيلية

كتب- مصراوي:

نجح مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة في حماية حقوق سيدة متزوجة من محافظة الإسماعيلية، عانت من تعذيب زوجها المستمر لها وبطشه بها وضربه المبرح لها مما دفعها للإقدام على الانتحار هربا منه، حيث نجح المكتب في الحصول على حكم بمعاقبة الزوج المتهم باستخدام العنف ضد زوجته وإحداث جرح عمد لها بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل.

وقالت أمل عبدالمنعم مدير عام المكتب ،في تصريح لها اليوم، إن المجنى عليها كانت قد لجأت إلى المكتب للحصول على المساعدة القانونية اللازمة لحفظ حقوقها بعد أن حكمت محكمة جنح القنطرة في الدرجة الأولى من التقاضي ببراءة زوجها المتهم من التهم المنسوبة إليه.

وأضافت أن مكتب شكاوى المرأة قام على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم مخاطبة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وتم إرسال مأمورية لاستخراج بطاقة رقم قومي للمجني عليها من محل إقامتها، بعد أن تبين استيلاء المتهم على كافة الأوراق الثبوتية للمجني عليها ولأولادها.

وأوضحت أنه بعد أن تبين للمكتب حصول المتهم على حكم بالبراءة من المحكمة الجزئية، وبعد أن استأنفت النيابة العامة الحكم قام المكتب بإرسال أحد محاميه لحضور الجلسة ومتابعة سير القضية، وتم تقديم مذكرة قانونية بالواقعة والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، وعلى إثر ذلك حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء حكم أول درجة من ببراءة المتهم والقضاء مجددا بحبس المتهم لمدة ثلاث سنوات مع الشغل.