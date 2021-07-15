صور.. إخلاء عقار مكون من 11 طابقا بالهرم بسبب حريق محل سجاد

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم بمحل لبيع السجاد والمفروشات بميدان الساعة بمنطقة المنشية بحي الهرم وذلك للوقوف على أسباب الحريق والتلفيات التي لحقت بالعقار والتأكد من عدم تأثر العقارات المجاورة.

وأكد محافظ الجيزة، على أنه فور الانتهاء من إخماد الحريق تم عرض حالة العقار والمكون من 11 طابقا على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والتي أوصت بضرورة إخلاء العقار حفاظآ على سلامة المواطنين لحين عرضه على كلية الهندسة بجامعة القاهرة لبيان مدى تضرر العقار بالحريق وتأثيره على السلامة الإنشائية للعقار وكذلك العقارات المحيطة وإعداد تقرير تفصيلي بذلك باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حياة المارة والسكان.

وحرص محافظ الجيزة، تفقده موقع العقار، على الاطمئنان على سلامة قاطني العقار مؤكداً على الوقوف بجانبهم وتقديم كل ما يلزم لضمان سلامتهم.

وأكد على أنه فور اندلاع الحريق تم إخلاء العقار من السكان وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بسيارات الإطفاء اللازمة والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات بين قاطني العقار.