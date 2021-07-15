عضو بالشيوخ: حياة كريمة ترجمة حقيقية لحقوق الإنسان الغائبة

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الشعب الجمهوري، إن مشروع حياة كريمة ما هو إلا نتاج جاد وحقيقي لحصاد سنوات من معركة البناء والبقاء.

وأكد عمارة، في بيان، الخميس، على أن حياة كريمة بمفهومها الشمولي والضمني هي الحقيقة التي تغيب عن كثير من يدعون حقوقية الإنسان ونسوا حق الإنسان في الحياة وليس الحياة فحسب بل الحياة الكريمة الأمنة الشمولية والتي تضمن رقي تقديم الخدمات للمواطن سواء في المأكل والملبس والسكن وتمدد إلى كافة مقومات المعيشة التي لا تعكر على الإنسان حياته وتسعده فالسعادة هي غاية حياة كريمة في ظل إطار الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .

واختتم عمارة، أن التاريخ حقا سيقف طويلا عند تلك البطولات والإنجازات التي تحققت سواء في قدرتها وكيفية إدارتها أو في إطارها الزمني العجيب.

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