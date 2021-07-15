اليوم الأخير.. معرض الكتاب يودع جمهوره بخصومات غير مسبوقة

كتب- مصراوي:

يودع معرض القاهرة الدولي للكتاب، جمهوره مساء اليوم الخميس، حيث تنتهي فعاليات الدورة الـ 52، والتي انطلقت فعالياته يوم 30 يونيو الماضي تحت عنوان "في القراءة.. حياة".

وقد شهد اليوم الأخير من هذه الدورة الاستثنائية، اتجاه عدد كبير من دور النشر المشاركة في المعرض إلى منح الجمهور خصومات كبيرة وغير مسبوقة على إصداراتها، ووصلت نسبة الخصومات إلى أكثر من 50%، على سعر الإصدارات، بينما علق عدد من دور النشر لافتة "أي كتاب ب25 جنيه"، ورفعت بعض دور النشر لافتة تحدد سعر الكتب بـ 15 جنيها فقط.

هذا وقد قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تخفيض قيمة الإيجارات، لجميع دور النشر المصرية والعربية في هذه الدورة الاستثنائية لمعرض القاهرة الدَولي للكتاب بنسبة 20%؜، وذلك دعما لصناعة النشر.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة للكتاب تضم 756 جناحا، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إريتريا، الصومال، و12 دول آسيوية هي العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وتشهد لأول مرة إطلاق منصة رقمية تشمل كافة التفاصيل والخدمات التي تهم زوار المعرض، مثل إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الكتب ودور النشر المشاركة، إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التي ستجرى افتراضيًا (أونلاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض، كما تضم المحتوى الرقمي، وخطوات التسجيل للحصول على تذكرة الزيارة على الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg أو من خلال الكلمات الدلالية على محرك البحث "جوجل"، وكذلك تخصيص مسار خاص وسريع لكبار السن وذوي القدرات الخاصة والسماح لهم بالدخول بصحبة مرافق من جميع البوابات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبى، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، كما تم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض.

كما وفرت وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات خطوط أتوبيس من وإلى مقر المعرض للتيسير على الزائرين.

وفيما يتصل بالبرنامج الثقافي لفعاليات المعرض فقد تحدد النشاط الثقافي لهذه الدورة في 7 مسارات رئيسية هي: أنشطة وعروض الطفل، الثقافة التشكيلية، القضايا الثقافية الراهنة، الأقلام الإبداعية، الشعر والشعراء، اللقاءات الفكرية، السينما والعروض المسرحية.​