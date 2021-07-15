محافظ الجيزة: تشغيل محور ترسا بالكامل خلال شهر بديلاً لشارع الهرم​

كتب- يوسف عفيفي:

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يحقق السيولة بكافة المحاور الرئيسية والعرضية لاستيعاب حجم الحركة المتوقعة فى ضوء الاستعداد لافتتاح المتحف المصرى الكبير وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية خاصة من حيث الدراسة والتنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لكافة المديريات الخدمية والأحياء والمراكز لإستقبال عيد الأضحى المبارك، إلى جانب استعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تقديمها على أكمل وجه.

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح محاور مرورية جديدة تضاف لشبكة الطرق بالمحافظة، لافتاً أنه خلال شهر على الأكثر سوف يتم البدء في تشغيل محور محمد أنور السادات (ترسا) بالكامل حيث تم الإنتهاء من 95% من الأعمال ليكون المحور البديل لشارع الأهرام والذي وصلت تكلفته بالكامل إلى 3 مليارات جنيه.

وأكد المحافظ، أن النجاح الذي تحقق في إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021 يعد انطلاقة لإستكمال منظومة النجاح بالخطة الجديدة للعام المالي 2021 / 2022 والتي تم طرح مشروعاتها خلال الشهر الحالى لسرعة الإنتهاء منها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الإستفادة للمواطنين مشدداً على الجهاز التنفيذى بعدم التعامل مع الشركات التي تم رصد ملاحظات فى تنفيذ الأعمال المسنده إليهم أو غير الجادة فى مواعيد التسليم.

وكلف المحافظ بالتنسيق الجيد مع أجهزة المرافق لسرعة الإنتهاء من أى أعمال إحلال وتجديد وتغيير وصيانة الشبكات والخطوط والكابلات الخاصة بهم بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية مؤكداً أنه من غير المسموح تنفيذ أى أعمال بالشوارع بعد رصفها حفاظاً على المال العام والاستثمارات التى تم ضخها بالمشروع.

كما أعلن المحافظ عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محطة مياه جزيرة الدهب بطاقة إنتاجية 80 ألف م3 / يوم والتي تساهم بشكل كبير في تحسين الخدمة وحل مشكلات ضعف الضغوطات و انقطاعات المياه التي تعاني منها بعض المناطق داخل مدينة الجيزة.​