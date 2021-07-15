صور| زحام بسوق بطرس للمواشي في أوسيم لشراء أضاحي العيد

كتب- مينا غالي:

تصوير- أحمد جمعة:

شهدت أسواق الماشية، إقبالاً كثيفًا من المواطنين على شراء أضاحي العيد، وذلك قبيل أيام قليلة من إجازة عيد الأضحى المبارك.

ورصدت عدسة "مصراوي"، توافد العشرات من المواطنين صباح اليوم الخميس على سوق بطرس للمواشي في منطقة أوسيم بالجيزة، والذين أقبلوا على شراء الأضاحي وسط زحام شديد في آخر أسبوع للسوق قبل عيد الأضحى.

وشهد السوق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواشي، لاسيما وأن الأسبوع الحالي يعتبر الأخير للسوق قبل العيد، فيما بدا واضحًا تزايد الإقبال على شراء الخراف والجاموس والأبقار.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الأول، قرارًا بعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

ونص القرار على أن تكون الفترة من الاثنين 19 يوليو الجاري حتى السبت 24 يوليو، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

يأتي هذا فيما وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح المجازر الحكومية مجاناً بجميع المحافظات وحظر الذبح في الشوارع، وكذلك منع إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع، وضبط أسعار اللحوم في عيد الأضحى، وكذلك رفع درجة الاستعداد لهيئتي النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية.