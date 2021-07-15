التمويل العقاري| كيف يستفيد المصريون بالخارج من مبادرة الـ3%؟

كتب- محمد عبدالناصر ومنال المصري:

أعلن البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء، رسميًا عن شروط مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر فائدة متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة تصل إلى 30 عامًا.

ويتساءل المصريين العاملين في الخارج من مدى الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3%.

مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت لمصراوي، أن المصريين العاملين في الخارج يمكنهم التقديم على شقق بنظام التمويل العقاري الجديد بفائدة 3%.

وأضافت، أنه العاملين في الخارج ينطبق عليهم نفس مستويات الدخل والحد الأقصى لسعر الوحدات بالمبادرة الجديدة، والذي وصل لمحدودي الدخل لـ 350 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم حجز 10%، أما بالنسبة لمتوسطي الدخل يتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتابعت: "إذا كان المصري مقيم في الخارج وليس له محل إقامة في مصر سيكون القرار وفقا لجهة التمويل، فهى التى تحدد منح تمويل له أو لا، وفقا لحجم المخاطر والسياسة الائتمانية التى يحددها البنك.

وأضافت المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الفائدة 3 % متناقصة تسري على الوحدات منخفضة ومتوسطة الدخل.

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