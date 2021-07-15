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هل تُغلق الشواطئ خلال عيد الأضحى بسبب كورونا؟.. مصدر يجيب

10:41 ص الخميس 15 يوليه 2021
هل تُغلق الشواطئ خلال عيد الأضحى بسبب كورونا؟.. مصدر يجيب

هل تُغلق الشواطئ خلال عيد الأضحى بسبب كورونا؟


كتب- محمد نصار:
مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يترقب المواطنون مصير الشواطئ خلال فترة العيد، وسط تخوفات من إغلاقها تحسبا لأي زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، خلال اجتماعها، بتاريخ 19 مايو الماضي، قرارا بإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ بإجراءات احترازية.

وقال مصدر، بوزارة التنمية المحلية، إن قرار إغلاق الشواطئ من عدمه الجهة المنوطة بإصداره هي اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أنه في حال عقدت اللجنة اجتماعا خلال الأيام القليلة القادمة من المرجح أن تكون هناك قرارات جديدة.

وتوقع المصدر عدم إصدار قرارات بإغلاق الشواطئ خلال العيد وذلك بسبب الانخفاض الواضح في إصابات ووفيات كورونا اليومية، وهو المؤشر الرئيسي الذي تعتمد عليه اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في اتخاذ أي قرارات لمواجهة تفشي الفيروس.

يذكر أن مصر سجلت أمس الأربعاء 89 حالة إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا في أدنى انخفاض منذ بدء انحسار الأزمة الخاصة بانتشار الوباء.

غلق الشواطئ المصايف عيد الأضحى فيروس كورونا

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