الجمعة.. حفل ريهام عبد الحكيم بقيادة سحاب على مسرح النافورة

تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، مختارات من أعمال زمن الفن الجميل التي أبدعها كبار الملحنين، بمشاركة نجمة الأوبرا ريهام عبدالحكيم.

وذلك خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة 16 يوليو على مسرح النافورة منها في يوم وليلة، أمل حياتي لمحمد عبد الوهاب ، ع اللي جري لحلمى بكر ، موشحى ياغريب الدار وعجبا لغزال لفؤاد عبد المجيد ويصحبهما تابلوهات استعراضية يؤديها عناصر من فرقة باليه أوبرا القاهرة وغيرها إلى جانب عدد من أعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

يذكر أن ريهام عبد الحكيم، بدأت الغناء مع كورال أطفال الأوبرا وسطرت شهادة ميلادها من خلال أدائها لإحدى المراحل العمرية فى المسلسل الشهير كوكب الشرق كما تغنت بالعديد من المقدمات الغنائية لمسلسلات تليفزيونية وأفلام سينمائية ناجحة وواصلت تألقها من خلال حفلات دار الأوبرا المصرية حتى اصبح لها أعمالها واغانيها الخاصة التى أشاد بها الجمهور والنقاد.