الجيزة توقع بروتوكول مع مؤسسة صناع الخير لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية

كتب يوسف عفيفي:

وقعت محافظة الجيزة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية من خلال الوقوف بجانب الأجهزة الحكومية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والعمل على تنمية المجتمع فى مختلف المجالات.

يأتي البروتوكول في إطار خطه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والنمو الإقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، حيث يشمل تنفيذ مشروعات تنموية متوسطة وصغيرة كتسليم رؤوس ماشية وماكينات خياطة و مصنع سجاد و مشروعات البقالة للأسر المستحقة، الإضافة إلى التعاون في المشروعات الخدمية للمجتمع كزواج اليتيمات وتوفير الأجهزة التعويضية وسداد التصالحات وسداد ديون الغارمين والغارمات وتركيب وصلات مياه كلما أمكن ذلك إلى جانب التعاون في مشروع تنموي بقرية الشوبك وتقديم الأجهزة الطبية للمستشفيات التابعة لمحافظة الجيزة.



وسلم محافظة الجيزة، وجمعية صناع الخير، ١٩ عروسة من الفتيات المقبلات على الزواج منح مالية مقدمة من مؤسسة صناع الخير في إطار جهود المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من أبناء محافظة الجيزة حيث تقدم المحافظ بالتهنئة للفتيات متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة.

وأشاد المحافظ، بمجهودات مؤسسة صناع الخير للتنمية فى سعيها لتقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجا داخل محافظة الجيزة والإرتقاء بالمجالات المختلفة كوسيلة لتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

من جانبه، أشاد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون المثمر مع محافظة الجيزة لصالح المجتمع وجهود المحافظة المستمرة في توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكداً حرص الجمعية الدائم على الوقوف بجانب المواطنين بمختلف المحافظات.

حضر الفاعلية هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد.