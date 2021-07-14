مصر للطيران: ٢٤٠ رحلة خلال إجازة عيد الأضحى لمدن الجذب السياحي

كتب - محمد عبيد:

أعلن الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تشغيل ٢٤٠ رحلة جوية إلى كل من (شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان ومرسى علم)، لنقل المصريين، والسائحين الراغبين في قضاء الأعياد في مناطق الجذب السياحي، وذلك في الفترة من ١٥ وحتي ٢٥ يوليو الجاري .

وأضاف أبو العينين أنه تقرر تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب، وذلك بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة، لجذب كافة شرائح المجتمع من القاهرة إلي شرم الشيخ والغردقة والأقصر بسعر موحد 2150 جنيه، وأسوان ومرسي علم بسعر موحد 2450 جنيه .

وتابع أبو العينين أن الرحلات جاءت في إطار توجيهات وزير الطيران المدني، نحو الإستمرار في دعم وتنشيط حركة السياحة الداخلية، للاستمتاع بمعالم مصر السياحية، وزيارة مقاصدها الأثرية خاصة خلال فترة عيد الأضحي المبارك.

وقال أبو العينين، إن مصر للطيران لديها التزام تام ، بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع مراحل السفر وعلي متن طائرات الشركة.