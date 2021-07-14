لمدة 8 ساعات.. شركة المياه: قطع الخدمة عن هذه المناطق بالجيزة غدا
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (شارع النيل – شارع الجيزة – شارع مراد ) لـمـدة 8 سـاعـات، اعـتـبـاراً مـن الـ 10 مساء غدا الخميس، حتى الساعة 6 من صباح الجمعة.
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لإتمام ربط خط 600 مم الجديد الذي تم تغيرة ضمن أعمال تطوير شارع النيل السياحي .
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .
وأعلنت الشركة، تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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