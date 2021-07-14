رئيس جامعة الأزهر: نتمتع بمكانة عالمية خاصة مع اعتماد كلياتنا بهيئة ضمان جودة التعليم



كتب - محمود مصطفى:

أكد رئيس جامعة الأزهر ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، مكانة جامعة الأزهر العالمية التي برز نشاطها في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حصول عدد كبير من كلياتها على الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم.

وطالب المحرصاوي - خلال لقائه اليوم /الأربعاء/ - مسؤولي مشروع سفراء الأزهر في 28 كلية؛ للوقوف على أداء الكليات في العمل بالمشروع ومتابعة إجراءات التنفيذ - بمزيد من العمل والاجتهاد في هذا المشروع حتى يستفيد منه كل أزهري.

وقال: "إن الجامعة حققت تصنيفًا متقدمًا في تصنيف شنغهاي وQS الشهر الماضي، نتج عنه تكريم اسم جامعة الأزهر في دبي منذ عدة أسابيع، وقد حقق طلاب وطالبات الجامعة الريادة بمجال إدارة الأعمال على مستوى العالم من خلال فوزهم بالمركز الأول، وهذا يؤكد على المضي قدما نحو التقدم والرقي".

من جهته، قال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة: "إن ما يقوم به مشروع (سفراء الأزهر) يعمل على تأهيلهم مهاريًا وإكسابهم مهارات سوق العمل، إلى جانب تعريفهم بسماحة الإسلام وتحذيرهم من الفكر المتطرف".

وبدوره، قال عبد الدايم نصير مستشار شيخ الأزهر وأمين عام المنظمة: "إن ما يبذله القائمون على مشروع (سفراء الأزهر) من جهود نحن في أمس الحاجة إليها، فالاهتمام بعضو هيئة التدريس والطالب من أجل أن تتكامل مهاراته الفكرية والمهارية والمجتمعية، يساهم في تقديم الصورة الصحيحة لوسطية الأزهر".

من جانبه، أشاد محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة، بالعمل الذي يقوم به فريق (سفراء الأزهر) باعتباره فريق عمل متكامل يطبق نظرية العمل الجماعي على أرض الواقع وهذا ما نحتاج إليه في الوقت الراهن.

ومن ناحيتها، استعرضت الدكتورة أنوار عثمان مدير إدارة المشروعات بالمنظمة والمشرف العام على مشروع (سفراء الأزهر)، ما قام به المشروع من أعمال تهم الأزهريين بشكل خاص والمصريين بشكل عام، مثل الاهتمام بتأهيل أعضاء هيئة التدريس من التعامل مع المقررات والبرامج الدراسية من خلال الإنترنت، ودعم ملف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والذي تخرج منه ما يقرب من 1000 عضو هيئة تدريس على مدى شهرين.

وأشارت إلى المبادرات المجتمعية التي قام بها المشروع وأبرزها صناعة السلام والحوار المجتمعي، ودعم الوطن في مواجهة التطرف، وليها الحق، وخليك في البيت... اعرف استفيد، ولقاءات أون لاين تبث بشكل مباشر على صفحة المنظمة والتي تناولت موضوعات وقضايا هامة.

ولفتت إلى أنها شملت أيضًا توفير منحة 5000 أزهري لتأهيل الطلاب لسوق العمل بشكل متميز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والمشروع الأهم الذي تم العمل عليه وهو تأهيل المسئولين عن المشروع بشكل احترافي بحصولهم على شهادات دولية، فضلا عن المعسكرات التدريبية والرحلات وورش العمل المتخصصة.

وفي نهاية اللقاء، كرم رئيس الجامعة أنوار عثمان لمجهوداتها التي قامت بها لنجاح المشروع والوصول بأدائه لأن يعمل وفق معايير دولية.

يأتي مشروع (سفراء الأزهر) للتأكيد على أهمية صقل طلاب الجامعة والخريجين بمهارات التعليم والتعلم، وتأهيلهم لسوق العمل، حتى يكون الطالب الأزهري نواة نافعة لنفسه ولمجتمعه، من خلال هذه البرامج والمبادرات والتدريبات والدورات والتواصل المجتمعي مع كافة مشروعات الدولة التي لا غنى عنها في الوقت الراهن.