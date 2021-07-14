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الأرصاد تكشف توقعات طقس وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

09:09 م الأربعاء 14 يوليه 2021
الأرصاد تكشف توقعات طقس وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى

درجات الحرارة

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس وقفة يوم عرفات 9 ذي الحجة 1442 هجرية، الموافق 19 يوليو، وأول يوم عيد الأضحى 10 ذو الحجة الموافق 20 يوليو 2021.

وقالت شاكر لمصراوي، الأربعاء، إنه طبقا لتوقعات خبراء الأرصاد، تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضحت أن الطقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأشارت شاكر، إلى أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة على القاهرة الكبرى العظمى ليلا تتراوح بين 82 ـ 73%، وعلى السواحل الشمالية العظمى ليلا 92 ـ 83%، وعلى جنوب سيناء ليلا بين 60 ـ 45%، وعلى شمال الصعيد ليلا بين 55 ـ 40%، وعلى جنوب الصعيد ليلا بين 20 ـ 25%.

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