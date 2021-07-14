الصحة: تطوير وحدة الطب النووي والماموجرام بمستشفى أورام الإسماعيلية

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور محمد فوزى السودة رئيس هيئة المستشفيات التعليمية بوزارة الصحة، بدء تشغيل وحدة الطب النووى والماموجرام بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، والتي تخدم 11 مليون نسمة في محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء ومحافظة الشرقية.

وأكد السودة، في بيان اليوم، استمرار تزويد وحدات الهيئة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لاستمرار تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين عليها، ولتتكامل مع وجود نخبة مميزة من أفضل الاستشاريين والمتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية، مردفا: "وتحظى مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي باهتمام بالغ لدينا، نظرا لما تقدمه من خدمة علاجية نوعية لأهلنا مرضى الأورام بمحافظات القناة وسيناء ومحافظة الشرقية، أي ما يقرب من 11 مليون مواطن؛ لذا نحرص دوما على تزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير أمهر الكوادر الطبية المتخصصة فى هذا المجال".

وأضاف رئيس الهيئة، أنه قد تم تشغيل وحدة الطب النووى والتي تشمل غرف عزل متلقى اليود المشع، والتى تشمل 4 غرف وتم تجهيزهم بأحدث الإمكانيات، حيث يتم حجز المرضى بهم من 3: 5 أيام لتقليل مخاطر الإشعاع النووي، كما تضم الوحدة جهاز المسح الذري البوزيتروني (PET-Ct) باستخدام الأشعة المقطعية، ويقدم خدمات (مسح ذري على العظام - مسح ذري على الكلى "استاتيكي وديناميكي" - مسح ذري على الغدة الدرقية- مسح ذري على الغدة الجار درقية - مسح ذري على القلب "راحة ومجهود") حتى يتم تشخيص الحالات بدقة، كما تم تطوير وحدة الرنين المغناطيسي والتى تقوم بعمل جميع الأشعات، وقسم الأشعة التشخيصية الذي تم تزويده بجهاز ماموجرام لفحص مرضى أورام الثدي التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وقال الدكتور محمد النخيلى مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، إن قيمة أعمال التطوير بلغت 280 مليون جنيه، ونتيجة لذلك ارتفعت قوة الأسرة بالمستشفى إلى 92 سريرا فى مختلف تخصصات طب وجراحة الأورام، حيث يضم المبنى الرئيسي للمستشفى قسم جراحة الأورام الداخلي، ويضم القسم 11 غرفة، بإجمالي 19 سريرا، مجهزة بأحدث الإمكانيات، ويشمل القسم العمليات الكبرى والصغرى للأورام ومناظير الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تطوير قسم العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات وملحق بها غرفتين لكبار الزوار و4 غرف ورش عمل ومكتبة إلكترونية.