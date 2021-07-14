حزب النور يطالب بحجب المواقع والتطبيقات الإباحية والمهرجانات

مصراوي

قال أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور ، إن الإسلام والقرآن كرم المرأة أعظم تكريم، بل جعل من مقاصد الشريعة الاسلامية العظمي بعد حفظ الدين والنفس قضية حفظ العرض ثم المال والعقل.

وأوضح في تصريحات نشرها الحزب على صفحته بـــ"فيسبوك"، الأربعاء، أن قضية حفظ العرض للمرأة هي قضية أصيلة شرع من اجلها العقوبات والحدود فى الاسلام .

وأكد "حمدي" أن الوازع الديني فقط ليس كافياً، فقضية التخويف من النار ومن العذاب ليس كافياً، لذلك جعل فى الاسلام عقوبات مادية على ذلك، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

وطالب النائب بحجب المواقع الاباحية وبرامج التيك توك ولايكي وغيرها و منع الأغاني والمهرجانات ذات الألفاظ والإيحاءات الصريحة، بالاضافة إلى المسلسلات والأفلام التي تبرز و تجرئ الشباب على مثل هذا السلوك لاأها تهدم المجتمع المصرى.