حدث في 8 ساعات| توجيه حكومي بشأن مواعيد غلق المقاهي والمطاعم في العيد.. وإعلان مشروعات مبادرة التمويل العقاري
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تأكيد الرئيس السيسي على أن أمن الخليج يرتبط بأمن مصر خلال استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي، وإعلان وزارة القوى العاملة إجازة "عيد الأضحى" للقطاع الخاص، و توجيه حكومي للمحافظين بشأن مواعيد غلق المطاعم والمقاهي خلال عيد الأضحى.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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