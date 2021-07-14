"الكمسارية يؤدون عملهم بكفاءة".. بيان من النقل حول واقعة التعدي على راكب بقطار منوف

مصراوي:

أصدرت وزارة النقل، اليوم، بيانًا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام من فيديوهات، تظهر مشاجرات بين عدد من كمسارية القطارات، وعددٍ من الركاب، مثل الفيديو الخاص بكمساري قطار 541 ركاب منوف/طنطا، بحديث إحدى السيدات عن اعتداء الكمساري على أحد المواطنين، بسبب أجرة الركوب، وتحصيل الغرامة، وكذلك الفيديو الخاص بحديث أحد الأشخاص عن عدم اعتداء الكمساري على المواطن في هذه الواقعة، إضافة إلى فيديو ثالثٍ، يتحدث فيه أحد الأشخاص حول اعتداء أحد كمسارية القطارات على موظفٍ عامٍ.

وأكدت وزارة النقل، على احترامها التام لكافة جمهور الركاب، وكافة مؤسسات الدولة، والتصدى بكل حزمٍ وقوة لأي تجاوزٍ، قد يحدث في حق أي راكب، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي للسكة الحديد هو خدمة الراكب، وتسهيل تنقله عبر خطوط الشبكة المختلفة.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه يتم التدقيق والتحقيق الفوري في كافة الوقائع والفيديوهات التي تبث عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتناول مثل هذه الوقائع، وحال ثبوت أي خطأ في حق أي راكبٍ، يتم توقيع عقوبة مغلظة على المخطئ، وتقديم اعتذار فوري للراكب.

وأكدت أن كمسارية ومفتشي القطارات يؤدون عملهم بكفاءة عالية، ويعملون في ظروفٍ غاية في الصعوبة، ورغم ذلك قد يحدث سلوك سلبي من أحد موظفي السكة الحديد، وهو سلوك فردي لا يعبر عن جموع موظفي السكة الحديد الذين يعتبرون أن احترام الركاب وخدمتهم هو الأساس في عمل منظومة السكك الحديدية.

ولفتت إلى أن تحصيل كمسارية القطارات ثمن التذكرة أو الغرامة، هو حق أصيل؛ للحفاظ على أموال هيئة السكة الحديد التي هي أموال الدولة، وأموال الشعب الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي المهم، وأن كافة التعليمات التي تصدر لكافة الكمسارية، وكافة موظفي السكة الحديد، هي أن يكون التعامل في كافة المواقف في إطار احترام الراكب وفي إطار القانون.

وأهابت بمرتادي المواصلات العامة، خاصة ركاب السكك الحديدية بالحرص على الحصول على التذاكر من الأماكن المخصصة لها سواء بالتوجه إلى شبابيك التذاكر أو الحصول عليها من الوسائل الأخرى، مثل: "المكاتب المخصصة لحجز التذاكر في المدن، أو عن طريق الحجز الإلكتروني، أو عن طريق الموبايل أبلكيشن، أو عن طريق كمسارية الأبواب"، وكذلك ضرورة عدم ركوب القطارات بدون تذكرة؛ لأن قيمتها تسهم في زيادة العوائد المالية للهيئة، واستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والمحافظة على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب.