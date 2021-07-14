وزيرة الثقافة تشيد بنجاح المشاركة الأولى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمعرض الكتاب

مصراوي

أشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالنجاح البناء الذي حققته المشاركة الأولى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال52، حيث أظهرت المتابعات الميدانية لفريق عمل المعرض حجم الإقبال الجماهيري المتميز وتفاعل رواد المعرض مع سلسلة الخدمات والتطبيقات المعلوماتية التي قام بها فريق عمل الجناح الخاص بالمركز الذي يعد أهم المراكز البحثية ذات الريادة المتميزة في إتاحة المعلومات والاحصائيات التي يعتد بها في صنع واتخاذ القرار.

وأثنت على الجهود المبذولة في إطار تبادل التعاون الثقافي والفكري الحاصلة بين وزارة الثقافة والمركز لتقديم أفضل الخدمات المعلوماتية للجمهور المصري إبان مدة إقامة المعرض.

يستهدف جناح المركز تقديم مجموعة متميزة من البرامج الخدمية للجمهور تتضمن إصدارات المركز وأنشطته وإنجازاته، ومختلف الجوائز التي نالها المركز، مع تصدره قائمة مراكز الفكر على مستوى العالم، وكذلك الترويج للتطبيق الإلكتروني الذي أطلقه مؤخرا تحت اسم (IDSC) الذي يُعد منصة مهمة من منصات التواصل مع الجمهور، يُتيح من خلالها المركزُ البيانات والمعلومات المحدثة من مصادرها المتنوعة؛ لتسليط الضوء على أداء القطاعات المختلفة، وتبلغ محتويات التطبيق ما يقرب من 2000 قيمة وعنصر بيان لمؤشرات محلية وعالمية، فضلا عن أسعار السلع محليًّا وعالميًّا، وأبرز مؤشرات البورصات والأسواق المالية وأسعار صرف العملات المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن المركز يستهدف إتاحة المعلومات ودعم اتخاذ القرار وإثراء البنية المعلوماتية وإتاحتها لمجتمع المستفيدين، خاصةً أنه يمتلك مكتبة تُعتبر نموذجًا مصريًّا متميزًا لمكتبة متخصصة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من شأنها مساندة جهود المركز بتوفير مصادر المعلومات بكل أنواعها وأشكالها، فضلا عن قواعد البيانات التي يتم تحديثها بشكل دوري بهدف دعم توجهات المركز نحو خدمة متخذ القرار.