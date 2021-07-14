مدبولي يشدد على ضرورة تكثيف استعدادات المحافظات لعيد الأضحى

كتب - يوسف عفيفي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وهنأ رئيس الوزراء، المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصري بالخير والرخاء.

وأكد مدبولي، على ضرورة تكثيف الاستعدادات التي تجريها المحافظات لاستقبال عيد الأضحى؛ بحيث يتم تفعيل غرف العمليات بالمحافظات، وغرف العمليات الفرعية بجميع المديريات الخدمية للعمل على مدار الساعة، وذلك لمواجهة الأحداث الطارئة، وإخطار غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة فور وقوع أي حدث.

وشدد على ضرورة التنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في هذا الصدد، مع التشديد على تواجد القيادات التنفيذية للمحافظة في مواقع الأحداث على الفور.

وشدد رئيس الوزراء، على مراعاة الالتزام بتواجد أطقم ومجموعات عمل فنية وإدارية على مستوى عال من الكفاءة على مدار اليوم طوال فترة إجازة العيد بمرافق: مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والكهرباء، وجميع المستشفيات والوحدات الصحية لمجابهة المواقف الطارئة.