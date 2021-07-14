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توجيه من الحكومة للمحافظات بشأن مواعيد غلق المطاعم والمقاهي خلال عيد الأضحى

06:00 م الأربعاء 14 يوليه 2021
توجيه من الحكومة للمحافظات بشأن مواعيد غلق المطاعم والمقاهي خلال عيد الأضحى

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمود مصطفى:

رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصري بالخير والرخاء.

وتطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددًا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حاليًا بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.

وأكد مدبولي على مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار، والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق: "المحال التجارية، المنشآت، المطاعم السياحية، المقاهي، وغيرها"، مع التأكيد على حظر تقديم النرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء المطاعم المقاهي عيد الأضحى

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