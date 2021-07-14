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الحكومة: إقامة صلاة عيد الأضحى في هذه المساجد فقط

05:47 م الأربعاء 14 يوليه 2021
الحكومة: إقامة صلاة عيد الأضحى في هذه المساجد فقط

مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصراوي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصري بالخير والرخاء.

وتطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددًا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حاليًا بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.

مصطفى مدبولي صلاة عيد الأضحى محمود شعراوي عيد الأضحى

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