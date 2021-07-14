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3 طائرات عسكرية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية تصل تونس

05:36 م الأربعاء 14 يوليه 2021
3 طائرات عسكرية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية تصل تونس

أطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية تصل ت

كتب - محمد سامي:

أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسى الشقيق للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمساندة إلى الأشقاء فى دولة تونس، لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد .

ومن جانبهم أعرب الجانب التونسى عن عميق شكرهم و تقديرهم للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية والمساندة التى تقدمها الحكومة المصرية للشعب التونس، مؤكدين أن تلك المساعدات تعكس روح الأخوة والتعاون المشترك بين الشعبين المصري والتونسي الشقيقين.

وتأتى تلك المساعدات تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر وتونس، وتعبر عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والإحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.

الأدوية المستلزمات الطبية تونس طائرات عسكرية وزارة الصحة السيسي

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