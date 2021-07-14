أقل من الحكومة.. القوى العاملة تعلن أجازة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو للقطاع الخاص

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر من الاثنين 19 يوليو حتى الخميس 22 يوليو الجاري، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو.

وقال الوزير في بيان اليوم، إن الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وعيد ثورة 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وأوضح سعفان، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا الأيام، مثليْ هذا الأجر.

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