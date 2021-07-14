لدعم السياحة.. وكيل "القوى العاملة" يطالب بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية

كتب- مصراوي:

شدد النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على ضرورة خفض قيمة أسعار التذاكر الداخلية للمواطنين؛ بهدف تنشيط السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا القاتل، وحلول فصل الصيف والمناسبات الدينية والاحتفالات.

وأشار مهنى، خلال بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن معظم دول العالم بدأت في عمل عروض خاصة من أجل تنشيط السياحة، مؤكدًا أن هناك منافسة حقيقية بين الشركات السياحة المصرية والعالمية لجذب السياحة المصرية وزيادة الدخل القومي للبلاد، ولذلك لا بد أن تقوم مصر بالتحرك الفوري لتقديم العروض لجذب السياحة لها.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة القيادات السياسية بدعوة جميع شركات الطيران بشقَّيها الخاصة والحكومية، لتقديم أسعار وبرامج؛ بحيث يتم منح أولوية للشركات التي تتقدم بأسعار رخيصة لدعم السياحة الداخلية في المقاصد السياحية المختلفة.