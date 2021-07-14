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"تعليم القاهرة": الحاصلون على مجموع 266 درجة يحق لهم التقديم في أي مدرسة

03:49 م الأربعاء 14 يوليه 2021
"تعليم القاهرة": الحاصلون على مجموع 266 درجة يحق لهم التقديم في أي مدرسة

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

كتب- أسامة علي:

وجهت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة، تعليمات مهمة إلى إدارات التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية بشأن التقديم للطلاب بالصف الأول الثانوي.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أنه سيبدأ التقديم إلكترونيًّا لطلاب الصف الأول الثانوي ابتداءً من اليوم الأربعاء 14 يوليو حتى 15 أغسطس.

وأوضحت المديرية أن الطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة بنسبة 95% فأكثر يحق لهم التقدم بملفاتهم إلى المدارس التي يرغبون الالتحاق بها على مستوى المديرية، ذلك بنسبة 20%.

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عام وتجريبي وخدمات.. تعليمات مهمة بشأن التقديم للصف الأول الثانوي

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