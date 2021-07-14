الحكومة توافق على إنشاء مجمعات للأنشطة الصغيرة والمتوسط بقرية أبوصرير بالإسماعلية

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء علي اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسماعيلية ووزارة التنمية المحلية التصرف في مساحة 4200 م2 من أملاك الدولة بقرية أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبو صوير، وذلك لاستغلالها في انشاء مجمعات للأنشطة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "شغلك في قريتك".

تهدف المبادرة إلى تحقيق الأهداف التنموية التي تؤدي إلي تنمية مجتمعية واقتصادية حقيقية في المحافظات والمراكز والقري والنجوع، من خلال توفير فرص عمل للشباب وخاصةً المرأة المعيلة، ورعاية جيل جديد من رواد الأعمال ونشر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم المشروعات الحرفية ومتناهية الصغر بتوفير البنية الداعمة لممارسة أنشطتهم، وتكوين منظومة تكامل بين الصناعات الكبيرة والمتناهية الصغر والصغيرة، وبناء هيكل صناعي، وتجاري، وخدمي متطور في الأنشطة كثيفة العمالة، ودمج وتقنين أوضاع الورش في القطاع غير الرسمي في منظومة حديثة.

جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.​​